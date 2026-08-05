Гол на третьей минуте принес «Зениту» победу над «Балтикой» в Кубке России

Петербургский «Зенит» начал выступление в групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России с домашней победы над калининградской «Балтикой». Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гол в ворота ФК "Балтика" в матче 1-го тура Кубка России по футболу в Санкт-Петербурге. Мяч забил Кевин Андраде (Зенит)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Гол в ворота ФК "Балтика" в матче 1-го тура Кубка России по футболу в Санкт-Петербурге. Мяч забил Кевин Андраде (Зенит)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Единственный мяч был забит уже на третьей минуте. После подачи Даниила Кондакова с углового защитник Кевин Андраде выиграл верховую борьбу во вратарской и головой отправил мяч в сетку.

Во втором тайме Кондаков получил удар локтем в челюсть в единоборстве с игроком «Балтики» Андерсоном. Полузащитнику потребовалась помощь медиков, после чего он не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел Юрий Горшков.

В концовке матча калининградская команда усилила давление и создала несколько опасных моментов у ворот хозяев, однако счет не изменился. Финальный свисток зафиксировал победу «Зенита» — 1:0.

Матч первого тура группы C обслуживала бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым. Сезон FONBET Кубка России 2026/27 стартовал 28 июля и завершится Суперфиналом 6 июня 2027 года. Действующим обладателем трофея является московский «Спартак».

Карина Дроздецкая