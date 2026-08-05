Хуситы заявили о втором за сутки ударе по саудовскому нефтяному танкеру

Составлено ИИ-Ассистентъ

Морская блокада Саудовской Аравии была объявлена йеменскими хуситами 20 июля 2026 года в ответ на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны, который сорвал посадку иранского самолета с делегацией хуситов. За неделю до этого, поддерживаемая Ираном группировка, официально вышла из режима прекращения огня с Саудовской Аравией, действовавшего с 2022 года.

После объявления блокады хуситы заявили о нападении на два саудовских танкера в Красном море в ночь на 23 июля 2026 года, отметив, что это была первая атака с момента начала блокады. 26 июля 2026 года Яхья Сариа, представитель движения «Ансар Аллах», сообщил о сбитом саудовском разведывательно-ударном беспилотнике Bayraktar Akinci над провинцией Эль-Джауф. Кроме того, 27 июля 2026 года хуситы заявили об ударе беспилотниками по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии, включая пункты снабжения и транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу.

Затем, 28 июля 2026 года, Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» нанесли удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal за нарушение морского эмбарго. Эти атаки вынуждают Саудовскую Аравию искать поддержки для защиты своих судов и активно обсуждать этот вопрос с десятками стран.