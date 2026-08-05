Хуситы сообщили об атаке на саудовский нефтяной танкер в Красном море

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударило баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в северной части Красного моря. Об этом сообщил в видеообращении военный представитель движения Яхья Сариа, передает AFP.

Инцидент произошел у берегов города Янбу на западе Саудовской Аравии. Информации о пострадавших нет. Представитель хуситов добавил, что это восьмое судно, которое они атаковали с момента объявления военно-морской блокады Саудовской Аравии 20 июля.

Поводом для эскалации стала попытка близкого к Эр-Рияду центрального правительства Йемена атаковать самолет с высокопоставленными хуситами, которые 13 июля возвращались с похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Объявленная блокада осложнила судоходство в Красном море. Саудовская Аравия пытается создать международную коалицию для защиты судов. По данным Reuters, Эр-Рияд обсуждает инициативу с десятками стран.

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