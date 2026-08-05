Двое детей пострадали при наезде катера на надувной матрас в Ленобласти
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после происшествия в Ленинградской области, где маломерное судно наехало на надувной матрас с двумя детьми.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным ведомства, инцидент произошел в акватории Ново-Свирского канала. На матрасе находились дети 5 и 8 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.
Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.