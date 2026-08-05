Двое детей пострадали при наезде катера на надувной матрас в Ленобласти

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после происшествия в Ленинградской области, где маломерное судно наехало на надувной матрас с двумя детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшим оказывается медицинская помощь

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Пострадавшим оказывается медицинская помощь

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел в акватории Ново-Свирского канала. На матрасе находились дети 5 и 8 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Карина Дроздецкая