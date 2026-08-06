Избирательная кампания переходит в офлайн

Петербургские отделения политических партий с оптимизмом смотрят на вынужденное удаление аккаунтов кандидатов из соцсетей. В преддверии голосования политики собираются сконцентрироваться на традиционных способах агитации, но не исключают скорого возвращения в цифровое пространство. «Ъ Северо-Запад» опросил участников выборов об оставшихся способах донести свою позицию до избирателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Будет чуть побольше личного общения»,— сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «Будет чуть побольше личного общения»,— сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Депутаты городского ЗакСа лишись своих страничек в социальных сетях в ночь на 5 августа. Практически весь депутатский корпус либо удалил, либо переименовал свои каналы и профили. Как объяснил председатель парламента Александр Бельский, на такой радикальный шаг пришлось пойти из-за «серии скоординированных атак на официальные аккаунты». Позже в этот день господин Бельский в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал, что злоумышленникам удалось взломать ресурсы некоторых депутатов. Из-за риска публикации непроверенной информации парламентарии решили добровольно приостановить работу своих соцсетей. В том числе и отечественных VK и Max.

«Было принято такое решение — на сегодняшний момент приостановить, пока мы не разберемся и восстановим таким образом, чтобы мы могли сами вести свои соцсети. Было принято решение, в том числе и депутатами — они сами приняли решение либо переименовать, либо заблокировать, чтобы не получалось так, чтобы жители нашего города будут получать информацию не от депутата, а от какого-то неизвестного лица»,— сказал спикер Бельский, пообещав восстановить соцсети позднее.

Сроков восстановления председатель ЗакСа не назвал. Петербуржцам он посоветовал использовать сайт городского парламента для получения актуальной информации, а также записываться на депутатские приемы.

«Будет чуть побольше личного общения»,— добавил господин Бельский.

Опрошенные «Ъ Северо-Запад» представители партий рассказали, что продолжат вести агитацию классическими методами. В частности, с помощью газет, листовок, одиночных пикетов и других «физических» способов передачи информации.

«Я думаю, потихонечку будем возвращаться к этому инструменту [соцсетям], потому что в предвыборный период это, мягко говоря, не самый подходящий момент. У нас в любом случае начинается агитационный период, и мы делаем ставку на АПМ [агитационно-пропагандистские материалы]. Соцсети хороши, с одной стороны, потому что это самый простой инструмент, человек может увидеть, запросить информацию, но десять лет назад все спокойно работали без социальных сетей. Есть проверенные и вечные инструменты»,— сообщил первый заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР Иван Есипов.

О планах использовать все легальные средства агитации рассказала лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова. У СР в планах подготовка печатных изданий, встречи с кандидатами и раздача листовок. Похожего сценария собираются придерживаться в КПРФ, однако коммунисты не исключают, что продолжат продвигать свои идеи через соцсети, но, вероятно, в новом формате.

«Работать в соцсетях надо, просто надо понять, как это по-новому делать. <...> Будем думать, размышлять»,— заявил первый секретарь горкома депутат Роман Кононенко.

Не собираются покидать просторы интернета в партии «Новые люди». В беседе «Ъ Северо-Запад» руководитель штаба объединения в Петербурге, депутат Дмитрий Панов напомнил, что городское отделение партии стало одним из немногих, у кого есть отдельный сайт, а не только раздел на федеральных ресурсах «Новых людей».

«Сейчас мы как раз проводим заседание штаба для выстраивания дальнейшей работы в исключительно правовом поле. Самое главное — в четкой координации с запросами наших последователей и наших сторонников. Поэтому уже в самой обозримой перспективе вы увидите те каналы, которые мы будем использовать, которые помогут делиться самой актуальной и перспективной информации»,— сказал господин Панов.

В «Яблоке» тоже не давали установок сокращать присутствие в сети, хотя некоторые кандидаты все же сменили названия своих каналов. Как рассказал действующий депутат Дмитрий Анисимов, каждый кандидат принимает решение индивидуально. О самой атаке на ресурсы коллег он узнал после заявления спикера Бельского.

«Почему координированные атаки шли только на Санкт-Петербург — очень загадочная история, но, поскольку соцсети — важный канал коммуникации, мне кажется в рамках предвыборной кампании неправильно от этого отказываться»,— заявил «яблочник». Он добавил, что в скором времени в Петербург придет партия агитационных материалов в рамках федеральной кампании.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников не считает отсутствие социальных сетей риском для избирательной кампании. По его мнению, партийцы могли бы использовать методы ведения предвыборной агитации по примеру выборов десятилетней давности, когда социальные сети еще не получили такого повсеместного распространения.

«Какое-то время назад, в прошлом избирательном цикле 2021 года, в 2016 году не было ни Telegram-каналов, ни аккаунтов. И нормально все проводили выборы. Поэтому вспомнят, как выборы проводили раньше, и начнут проводить их точно так же. С точки зрения политтехнологии и мобилизации электората, ничего особенного. Взяли методички нескольких циклов назад и провели выборы — все это работает. Второй момент. Ничто не запрещает экспертам, блогерам, медиа публиковать материалы о кандидатах»,— предположил господин Солонников в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад».

Сами соцсети депутатов и желающих ими стать чаще всего малоинформативны и носят формальный характер, уверен политолог. «Если честно и объективно говорить, то большинство страничек этих кандидатов — абсолютно бессодержательные пустые странички, в свое время сделанные для галочки, потому что от них требовали присутствие в соцсетях. Постили там в большинстве своем одни и те же пресс-релизы. Официальные фотографии, сделанные теми же пресс-службами. Все. И кому это интересно? Кто это читал?»— задается вопросом господин Солонников.

Константин Леньков