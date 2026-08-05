Грозы и ветер до 15 м/с ожидаются в Ленобласти 6 августа
Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий 6 августа. По данным ведомства, местами ожидаются грозы и порывы ветра до 15 м/с.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности, по возможности не укрываться под деревьями во время грозы и быть внимательными на дорогах.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб 112.