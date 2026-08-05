Грозы и ветер до 15 м/с ожидаются в Ленобласти 6 августа

Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий 6 августа. По данным ведомства, местами ожидаются грозы и порывы ветра до 15 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности, по возможности не укрываться под деревьями во время грозы и быть внимательными на дорогах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Карина Дроздецкая