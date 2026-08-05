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Грозы и ветер до 15 м/с ожидаются в Ленобласти 6 августа

Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий 6 августа. По данным ведомства, местами ожидаются грозы и порывы ветра до 15 м/с.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности, по возможности не укрываться под деревьями во время грозы и быть внимательными на дорогах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Карина Дроздецкая

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