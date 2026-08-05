Пропавший экипаж самолета из Ленобласти вышел на связь спустя двое суток

Экипаж легкомоторного самолета Cessna 182, принадлежащего компании «Гоставиа» из Ленинградской области, найден живым спустя два дня после исчезновения в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, пилот и летчик-наблюдатель самостоятельно собрали радиостанцию, поднялись на сопку и передали свои координаты экипажу самолета, следовавшего по маршруту Бодайбо — Иркутск. По данным главы региона, они находятся примерно в 90 км от Бодайбо. Для эвакуации из аэропорта города вылетел вертолет.

Связь с самолетом, выполнявшим авиапатрулирование лесов, пропала 3 августа в Бодайбинском районе. В последний раз его координаты были зафиксированы в 13:58 на границе Иркутской области и Якутии. Поиски вели два воздушных судна, была создана специальная рабочая группа.

Как ранее сообщал губернатор Иркутской области, воздушное судно принадлежит ленинградской компании «Гоставиа», которая выполняет авиационные работы по контракту с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Карина Дроздецкая