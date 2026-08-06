Рынок госслияний и госпоглощений

По итогам второго квартала рынок слияний и поглощений показал максимальный результат за последние семь лет, а первое полугодие стало рекордным с 2024 года. Высокие показатели обеспечивает активность государства по приобретению и продаже частных активов, тогда как объемы коммерческих сделок демонстрируют снижение. В третьем квартале ситуация вряд ли радикально изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По итогам второго квартала объем сделок слияний и поглощений (M&A) на российском рынке вырос почти в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $18,8 млрд. Это максимальный показатель для отчетного периода с 2020 года. Такие данные приводятся в обзоре агентства AK&M. Кроме того, по итогам первого полугодия объем сделок M&A увеличился на 32% и превысил $24 млрд, достигнув максимального значения с 2024 года.

Оживление в значительной степени коснулось продовольственного сегмента.

Первое место в рейтинге отраслей заняли сельское хозяйство и рыбоводство на общую сумму почти $9,5 млрд, в два раза больше, чем за весь прошлый год. Рекордной трансакцией отчетного периода стало приобретение государством одного из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро», оцененного для суда в $7,7 млрд. В конце мая акции холдинга были переданы в управление компании «РСХБ-Финанс», дочерней структуре Россельхозбанка.

Второе место занял сегмент ритейла, объем сделок в котором за второй квартал составил более $1,9 млрд. По сравнению с прошлым годом рост составил почти 30%. Здесь крупнейшей сделкой стала консолидация мажоритарной доли маркетплейса «Озон» в структурах Александра Чачавы. Он выкупил 7,25% акций компании примерно за $983 млн и сосредоточил почти 35% акций маркетплейса.

Традиционно показывает высокие результаты сегмент строительства и девелопмента. Во втором квартале объем сделок M&A в нем достиг $1,58 млрд, на 10% меньше, чем годом ранее. Крупнейшей трансакцией стала продажа управляющей компании «Белая скала» ранее приобретенных государством объектов Raven Russia за $607 млн. В состав портфеля, реализованного на торгах, вошли бизнес-центр Kellermann Center и три логопарка «Гориго», «Пулково» и «Шушары» (см. “Ъ” от 24 июня).

Как отмечают в AK&M, прирост сделок на рынке во многом обеспечила активность государства.

В первом полугодии 2026 года агентство зафиксировало 15 таких трансакций, общая стоимость которых составила рекордные $10,16 млрд, что в 2,5 раза выше итога первого полугодия 2025 года. Помимо «Русагро» крупными сделками были продажа золотодобытчика «Южуралзолото» компании «БТС-Мост Холдинг» Руслана Байсарова за $1,2 млрд (см. “Ъ” от 20 июня), а также приобретение зернотрейдера «Краснодарзернопродукт», который получил оценку по суду в размере $1,05 млрд.

По словам заместителя гендиректора агентства AK&M Людмилы Ереминой, увеличивается и объем сделок по покупке российскими инвесторами иностранных активов. Однако она отмечает, что подобные сделки «осуществляют те компании, которые разделили бизнес на зарубежный и российский сегменты, или россияне, которые уже давно ведут свой бизнес за рубежом».

Вместе с тем эксперты считают, что говорить о структурном оживлении рынка не приходится. Без учета сделки с «Русагро» объем рынка за полугодие составил бы около $16,5 млрд, что примерно на 12% ниже результата аналогичного периода 2025 года. Классический коммерческий рынок слияний и поглощений «пока ограничен из-за высокой ставки», поясняет руководитель практики M&A МЭФ Legal Андрей Клименко. Менеджер проектов Advance Capital Кирилл Венгеров отмечает, что сезонное снижение деловой активности в летние месяцы и сохраняющийся разрыв в ценовых ожиданиях продавцов и покупателей также будут продолжать ограничивать рынок.

Поэтому эксперты считают, что оживления рынка в третьем квартале ждать не стоит.

«Многое будет зависеть от успешности приватизации ранее приобретенных государством активов. Такие сделки заметно увеличивают объемы рынка M&A, потому что перепродаются крупные активы, хоть и по сниженной по сравнению с рынком цене»,— считает Людмила Еремина. По ее мнению, стоит ожидать продолжения приобретений государства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. По оценке Андрея Клименко, без учета крупных разовых госпокупок за квартал объем составит $6–8 млрд.

Юлия Пославская