Склады меняют собственников

Как стало известно “Ъ”, АО «Элма», владеющее в нескольких российских городах складскими комплексами общей площадью более 1 млн кв. м, перешло под контроль государства. Компания, рыночная стоимость активов которой достигает 90 млрд руб., была национализирована по иску Генпрокуратуры. Ранее она принадлежала Дмитрию Гордице, совладельцу производителя подшипников для оборонных предприятий — группы КИМП, представители которой были обвинены надзорными органами в хищении бюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

АО «Элма» — головная структура одноименной группы компаний — 19 июня 2026 года перешло в управление единственного акционера — АО «КП Капитал». Эта компания, в свою очередь, перешла в управление подконтрольному Росимуществу ООО «Нефтехимремстрой», обнаружил “Ъ” в СПАРК. В Росимуществе и «Элме» не ответили на запрос “Ъ”.

«Элма» — один из крупнейших владельцев складской недвижимости в стране. По собственным данным, компания владеет 1,05 млн кв. м логопарков и технопарков в Москве, Подмосковье, Ростове-на-Дону, Ленинградской и Тверской областях. По данным СПАРК, выручка АО «Элма» в 2025 году выросла на 13% год к году, до 2,2 млрд руб., чистая прибыль — более чем в два раза, до 2 млрд руб. Бенефициаром группы в конце 2025 года выступал Дмитрий Гордица, говорится в пояснительной записке к бухотчетности компании за прошлый год.

Господин Гордица стал фигурантом дела по иску Генпрокуратуры в конце 2025 года. Он вместе с Алексеем Кулешовым являлся совладельцем ГК КИМП, выпускающей подшипники для нужд оборонных предприятий. Надзорные органы выявили схему хищения бюджетных средств, обвинив в этом господина Кулешова и других представителей КИМП (см. “Ъ” от 16 декабря 2025 года). В итоге Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии в доход государства холдинга КИМП. В рамках этого дела в феврале 2026 года сообщалось, что группа «Элма» перешла под контроль государства. Стоимость активов компании оценивалась в 120 млрд руб.

Эта цифра — скорее всего, агрегированная балансовая оценка, чем реальная цена возможной продажи, считает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Исходя из оценки в 120 млрд руб. стоимость 1 кв. м недвижимости «Элмы» должна быть на уровне 114 тыс. руб.— это верхняя граница ценового диапазона для активов такого профиля, продолжает он. Господин Ахмедзянов оценивает рыночную стоимость портфеля «Элмы» в 60–90 млрд руб., директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов — в 45–50 млрд руб.

ООО «Нефтехимремстрой» получало в управление и другие национализированные активы на рынке складской недвижимости. Оно контролировало мажоритарную долю в Instone Development (портфель логопарков площадью более 1 млн кв. м), которая была изъята в прошлом году у экс-главы «Газпром энерго» Алексея Митюшова. В начале 2026 года эта доля перешла фонду «Талант и успех» виолончелиста Сергея Ролдугина.

Станислав Ахмедзянов считает, что портфель «Элмы», скорее всего, будет реализован единым лотом через торги.

Так, к примеру, поступили с объектами складского девелопера Raven Russia, изъятыми государством в прошлом году. Росимущество уже четыре раза выставляло на торги доли в 17 компаниях, которые владеют около 2 млн кв. м складов по всей России. Но лот так и не заинтересовал покупателей. 22 июня Росимущество уже в пятый раз объявило аукцион по продаже активов с начальной ценой реализации в 92,5 млрд руб. с ценой отсечения в 46,27 млрд руб.

Спрос на активы «Элмы», по мнению господина Ахмедзянова, будет ограниченным и будет носить скорее технический, чем рыночный характер. При ключевой ставке ЦБ 14,25% заемное финансирование остается недоступным для многих потенциальных инвесторов. К тому же на рынке сложилась негативная конъюнктура.

Объем спроса в январе—марте текущего года на складскую недвижимость по всей России упал на 33% год к году, до 0,7 млн кв. м, подсчитали в IBC Real Estate. Вместе с ростом объемов ввода на 26%, до 1,7 млн кв. м, доля свободных площадей выросла. В Москве и Подмосковье вакантность в складских комплексах составила 7,3% против 6% в конце 2025 года, в Санкт-Петербурге показатель за квартал вырос с 3,8% до 5,7%, уточняют консультанты.

Дарья Андрианова