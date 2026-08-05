В Тульской области потушили открытое горение на складе Wildberries
Спасатели ликвидировали открытое горение в сортировочном центре Wildberries в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Пожар начался после удара БПЛА в ночь на 5 августа.
Специалисты продолжают проливку конструкций, уточнил господин Миляев после заседания оперштаба. К тушению привлекли 144 человека и 44 единицы техники. По информации руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, превышений содержания вредных веществ в воздухе нет. Губернатор поручил продолжать следить за состоянием окружающей среды.
В правительстве Тульской области создадут рабочую группу для поддержки предпринимателей и работников сортировочного центра, добавил Дмитрий Миляев. В нее войдут сотрудники правительства, прокуратуры и трудовой инспекции региона.
По данным Дмитрия Миляева, прошлой ночью вооруженные силы Украины атаковали Тульскую область 107 беспилотниками. Пострадал один человек. Помимо склада Wildberries, были повреждены два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе, а также два многоквартирных дома в Веневском районе.
О мерах Wildberries для поддержания поставок — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ранее уже сообщал о пожаре на одном из предприятий региона 24 декабря 2025 года после атаки беспилотника, тогда открытое горение было локализовано, пострадавших не было. В ночь на 3 августа 2026 года складской комплекс Wildberries во Владимирской области также подвергся атаке БПЛА, что привело к пожару площадью 100 тыс. кв. м и пострадали четыре человека. 4 августа 2026 года этот пожар был полностью потушен, и Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. После атаки на тульский склад Wildberries 5 августа 2026 года Следственный комитет России также возбудил дело о теракте.