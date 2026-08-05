В Тульской области после атаки БПЛА загорелся сортировочный центр Wildberries

На территории сортировочного центра Wildberries в Тульской области упал беспилотник. Начался пожар, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Пресс-служба Wildberries & Russ подтвердила, что на логистическом объекте компании в Тульской области из-за атаки БПЛА начался пожар. «На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты»,— добавили там.

Всего над Тульской областью за ночь сбито 107 беспилотников, уточнял Дмитрий Миляев. Один человек пострадал. В Веневском районе повреждены два жилых дома, в Новомосковске и Узловском районе — два производственных объекта.