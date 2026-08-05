Памфилова доложила Путину о готовности избирательной системы к осенним выборам

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Господин Путин заявил, что подготовка к сентябрьским выборам в Госдуму идет полным ходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Председатель ЦИК России Элла Памфилова и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Госпожа Памфилова во время встречи заявила, что избирательная система готова к проведению предстоящих выборов. По ее словам, ЦИК принимает беспрецедентные меры безопасности при организации голосования. Всего на выборах в ГД зарегистрировано более 3,1 тыс. кандидатов.

«В партийные федеральные списки кандидатов на выборы в Думу вошли 110 участников СВО»,— также отметила председатель комиссии. Элла Памфилова предположила, что в дни выборов на ресурсы комиссии будут совершать атаки. При этом ЦИК будет готов их отразить, заверила она.

Также госпожа Памфилова призвала реагировать «с позитивным настроем» на итоги жеребьевки по распределению мест в бюллетене между партиями. По ее мнению, результат голосования будет зависеть не от номера в бюллетене, а от того, насколько кандидаты интересны избирателям. Список будет начинаться с «Единой России», замыкают его «Новые люди».

ЦИК завершил регистрацию партий на выборы в Госдуму 30 июля. Официально агитационная кампания на выборах стартует 22 августа. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Участников выборов позвали к лототрону».