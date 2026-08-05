Памфилова прокомментировала попадание «Единой России» на первое место в бюллетене

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала реагировать «с позитивным настроем» на итоги жеребьевки по распределению мест в бюллетене между партиями. По ее мнению, результат голосования будет зависеть не от номера в бюллетене, а от того, насколько кандидаты интересны избирателям. Список будет начинаться с «Единой России», замыкают его «Новые люди».

«Я считаю, что всегда самое главное — с позитивным настроем принимать именно то число, которое выходит. Даже какие-то маленькие минусы, негативные плюсы — всегда носить положительные энергии, эмоции»,— сказала госпожа Памфилова во время жеребьевки (цитата по ТАСС).

На вопрос о том, можно ли в перспективе перевести жеребьевку в онлайн-формат, Элла Памфилова ответила: «Мы народ недоверчивый. Поэтому лучше давайте так. В чем наша сила? В том, что мы научились очень органично совмещать новшества с традицией».

Во время жеребьевки представители партий вытаскивали шарики с номерами из лототрона. Всего в бюллетене будет 11 партий. Регистрация кандидатов завершилась 30 июля. Официально агитационная кампания начнется 22 августа. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Участников выборов позвали к лототрону».