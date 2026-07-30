Участников выборов позвали к лототрону

Центризбирком завершил регистрацию партий, выдвинувших свои списки на выборах в Госдуму по общефедеральному округу. Всего в бюллетене их будет 11, и уже на следующей неделе комиссия планирует определить, в какой очередности они там расположатся. Однако пока далеко не все участники кампании спешат вкладываться в нее финансово, выяснил “Ъ”, изучив сведения о движении средств по избирательным счетам партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Центризбирком (ЦИК) на заседании 30 июля зарегистрировал федеральные списки Партии прямой демократии и российской экологической партии «Зеленые», завершив тем самым процедуру допуска к избирательной кампании партий, заявившихся на выборы в Госдуму. В списке Партии прямой демократии будет 236 человек (из заверенного ранее списка выбыл всего один человек), у «Зеленых» — 262 (в процессе регистрации партия недосчиталась пяти кандидатов).

Получая удостоверения зарегистрированных кандидатов, представители обеих партий традиционно поблагодарили ЦИК за четкую организацию работы, а зампред комиссии Николай Булаев констатировал, что Центризбирком завершил этот этап избирательной кампании, зарегистрировав списки всех 11 партий, пожелавших участвовать в выборах-2026.

Впрочем, предупредил он, не обязательно все они сохранят место в избирательном бюллетене: комиссия еще продолжает проверки, которые могут повлиять на допуск участников кампании к выборам.

В первую очередь речь идет о проверке наличия или отсутствия у выдвиженцев иностранных финансовых активов. Эта работа еще не закончена, хоть и близится к завершению. Правда, самостоятельно отменить регистрацию кандидатов, у которых обнаружатся несовместимые с этим статусом активы, ЦИК уже не сможет: для этого он должен будет обращаться в суд.

Кроме того, на заседании 30 июля ЦИК утвердил порядок жеребьевки, которая определит позиции партий в избирательном бюллетене. Как сообщила секретарь комиссии Наталья Бударина, она будет проводиться 5 августа при помощи лототрона методом случайной выборки непрозрачных шаров с номерами партий. Подходить к лототрону партийцы будут в той же очередности, в которой регистрировались их списки, то есть первым шар вытянет представитель КПРФ. Эта процедура, уточнил Николай Булаев, будет транслироваться в прямом эфире «России 24».

Также ЦИК продолжает публиковать сведения о движении средств по избирательным счетам партий. По состоянию на 21 июля (пока это самые свежие данные) такое движение демонстрировали только пять парламентских партий и «Яблоко». «Единая Россия», на чей счет максимально возможная для избирательного счета сумма в 700 млн руб. поступила еще до регистрации, уже успела потратить 49 млн руб.: основная статья расходов — изготовление и распространение агитационных материалов. Траты «Справедливой России» по той же статье составили 5 млн руб. из 6 млн руб., поступивших в ее фонд. ЛДПР из 74,6 млн руб. в своем фонде израсходовала всего 120,4 тыс. руб. В избирфонд КПРФ было зачислено 50 млн руб., из которых она потратила всего полтора. «Новые люди» начали кампанию с 2 млн руб. и потратили те же 1,5 млн руб. Ну а самым экономным оказалось «Яблоко», которое получило на счет 5,6 тыс. руб., а израсходовало 2 тыс. руб.

Обновление. В материал были внесены правки в 20:41 30 июля. В нем было ошибочно написано, что «Яблоко» получило на счет 5,6 млн руб., из которых израсходовало 2 млн руб.

Анастасия Корня