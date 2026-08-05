Реставрацию музея-усадьбы «Пенаты» Ильи Репина завершили к 182-летию художника

В музее-усадьбе «Пенаты» в поселке Репино завершили основной этап реставрационных и строительно-монтажных работ. Об этом сообщили в Смольном. Работы проводились к 182-летию со дня рождения художника Ильи Репина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После завершения работ в усадьбе планируют восстановить мемориальную экспозицию

Фото: Пресс-служба Смольного После завершения работ в усадьбе планируют восстановить мемориальную экспозицию

Фото: Пресс-служба Смольного

В ходе реставрации обновили кровлю, фасад, деревянные элементы крылец, воссоздали наличники, кронштейны и резные панели. Также специалисты усилили конструкции здания, восстановили внутренние лестницы, отделку стен и потолков, а также обновили инженерные системы.

После завершения работ в усадьбе планируют восстановить мемориальную экспозицию. Ее открытие запланировано на весну 2027 года. С 14 августа до конца октября посетители смогут увидеть обновленные помещения дома без музейных экспонатов.

Музей-усадьба «Пенаты» является объектом культурного наследия федерального значения. Илья Репин прожил здесь последние 30 лет жизни, а после смерти был похоронен на территории усадьбы.

Карина Дроздецкая