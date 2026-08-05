США сняли санкции с двух самолетов и трех авиакомпаний КСИР

Минфин США снял санкции с двух самолетов и трех авиакомпаний, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана. Документ опубликован на портале Управления по контролю за иностранными активами США.

Как следует из публикации, ограничения сняли с авиакомпании Iraq Express и двух юридических лиц авиакомпании Fly Baghdad, занимающихся пассажирскими перевозками. Fly Baghdad выступает оператором самолетов YI-BAF и YI-BAN, также исключенных из санкционного списка.

Сегодня Axios со ссылкой на источники писал, что США, Иран и Оман приблизились к заключению соглашения по Ормузскому проливу. По их словам, соглашение будет носить временный характер и действовать 60 дней. Источники FT сообщали, что Вашингтон может ослабить санкции против экспорта иранской нефти, если Тегеран одобрит соглашение.