FT: США ослабят санкции против Ирана при сделке с Оманом по Ормузскому проливу

США могут ослабить санкции в отношении экспорта иранской нефти и снять блокаду портов страны, если Иран заключит соглашение с Оманом о порядке прохождения судов через Ормузский пролив. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Однако сделка, вероятно, вызовет критику со стороны американцев.

Соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу еще требует одобрения высшего руководства Тегерана, утверждают два источника FT. Согласно ему, суда будут входить в пролив через иранские воды и выходить преимущественно через оманские. Сначала Иран будет направлять суда, в том числе нефтяные танкеры, по этому пути, чтобы убедиться в отсутствии мин. Только после этого пролив откроется для других судов. По словам собеседников газеты, в этот период с судов не будет взиматься плата.

При этом Тегеран настаивает на том, что в итоге будет взимать сборы за проход по проливу. С этим положением не согласны государства Персидского залива. Оман предложил схему, по которой некоммерческим организациям следует вносить добровольные пожертвования на поддержку «безопасности судоходства и охраны окружающей среды». Такой принцип действует в Малаккском проливе в Юго-Восточной Азии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно за последние дни говорил о скором открытии Ормузского пролива. В противном случае, по словам господина Трампа, «они (Иран.—"Ъ") получат очень сильный удар».