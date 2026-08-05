США, Иран и Оман согласовали принципы оглашения по Ормузскому проливу

О том, что США, Иран и Оман приблизились к заключению соглашения по Ормузу, сообщили источники портала Axios. По их словам, соглашение будет носить временный характер и действовать 60 дней. Согласно его условиям, коммерческие суда будут входить в пролив по северному маршруту — через иранские воды, в то время как исходящий трафик будет завязан на южный путь — через Оман. При этом, утверждают источники Axios, в течение 60-дневного периода плата за транзит и другие сборы взиматься не будет. Отдельно стороны берут на себя обязательство в течение 30 дней приступить к разминированию тех районов пролива, которые были блокированы Ираном.

Иран утверждает, что ведет переговоры исключительно с оманской стороной. Несколько иранских государственных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что финальная цель переговоров — согласование нового транспортного коридора, который обеспечит соблюдение «суверенных прав и интересов Ирана как прибрежного государства».

Речь, следует из этих сообщений, идет о формировании «среднего коридора», который будет магистральной линией судоходства и после ввода в эксплуатацию заменит северный и южные маршруты.

Подробнее — в материале «Правила ормузского движения».