На АЗС Ленобласти подняли лимит на бензин и начали снимать ограничения на дизель

Большинство автозаправочных станций в Ленинградской области сняли ограничения на продажу дизельного топлива и увеличили лимит отпуска бензина с 20 до 30 литров. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам губернатора Дрозденко, ситуация на топливном рынке перестала ухудшаться, однако говорить о ее полной стабилизации пока рано

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ По словам губернатора Дрозденко, ситуация на топливном рынке перестала ухудшаться, однако говорить о ее полной стабилизации пока рано

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, ситуация на топливном рынке перестала ухудшаться, однако говорить о ее полной стабилизации пока рано. «У нас ситуация не ухудшается, у нас лимиты по дизельному топливу уже много где сняты. У нас топливо заправляют в канистры, почти все заправки подняли лимит топлива с 20 л до 30 л»,— отметил Александр Дрозденко. Он добавил, что некоторые компании планировали полностью снять ограничения на продажу топлива с начала недели, однако сделать это не позволили обстоятельства.

Губернатор охарактеризовал текущее положение как «выход на плато» после наиболее сложного периода и предположил, что для нормализации ситуации потребуется еще около двух недель. При этом, по его словам, ажиотажного спроса на заправках уже не наблюдается. «Я последнее время очередей не наблюдаю, по крайней мере, в будние дни»,— сказал он.

Как сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак, в стране сформирован достаточный запас топлива для внутреннего рынка, однако ажиотажный спрос увеличил потребление на 20–30%. По его словам, принятые правительством меры уже позволяют постепенно снимать ограничения на АЗС и сокращать очереди.

Карина Дроздецкая