Каждый пятый покупатель готов уйти к зарубежным продавцам из-за роста цен

22% покупателей готовы перейти к зарубежным продавцам, если цены на привычные импортные товары в России вырастут на 15–25%. К такому выводу пришли аналитики Точка Банка по итогам исследования, в котором приняли участие более тысячи россиян, включая жителей Северо-Западного федерального округа. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ъ Северо-Запад».

По данным экспертов, российским продавцам импортной продукции приходится конкурировать не только друг с другом, но и с прямыми заказами из-за рубежа. Сейчас 74% покупателей приобретают зарубежные товары через локальных посредников, а 60% — на российских маркетплейсах. При этом в массовом сегменте отечественные площадки сохраняют лидерство: 75–80% опрошенных выбирают их для покупки товаров для дома, одежды, обуви и недорогой косметики.

В премиальном сегменте ситуация иная. Только 50–60% покупателей готовы приобретать такие товары на российских маркетплейсах, а в категории люкс этот показатель еще ниже. Аналитики отмечают, что в таких условиях продавцам недостаточно конкурировать только ценой — удержать клиентов помогают гарантии подлинности, возможность возврата, быстрая доставка и качественный сервис.

Исследование также показало, что 36% россиян сталкивались с проблемами при заказе товаров из-за рубежа. Чаще всего покупатели опасаются подделок, сложностей с возвратом, несоответствия товара заявленным характеристикам и длительных сроков доставки. Именно эти преимущества, по мнению аналитиков, могут стать ключевыми аргументами для российских продавцов в борьбе за покупателей.

Карина Дроздецкая