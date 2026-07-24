ЦБ отрезал еще четверть

Банк России на заседании 24 июля снизил ключевую ставку с 14,25% до 14%. Летний рост цен и инфляционных ожиданий регулятор посчитал временным и не требующим применения мер денежно-кредитной политики. В целом заявления Банка России выглядели успокаивающими: он рассчитывает, что проблемы с топливом будут разрешены, а выбывшие из-за атак на инфраструктуру мощности — постепенно восстановлены. Обновленный ЦБ прогноз по средней ставке допускает ее дальнейшее снижение, но его траектория стала более осторожной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЦБ предупредил о старых и новых проинфляционных рисках, но сделал это в относительно мягкой форме (на фото — председатель Банка России Эльвира Набиуллина)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ ЦБ предупредил о старых и новых проинфляционных рисках, но сделал это в относительно мягкой форме (на фото — председатель Банка России Эльвира Набиуллина)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сниженная способность большинства аналитиков «чувствовать момент» и учитывать общественно-политический фон, на котором Центробанк принимает свои решения по ставке, подтвердилась еще раз. Вопреки прогнозам о сохранении ключевого индикатора на уровне 14,25%, он был снижен еще на 25 базисных пунктов, до 14% годовых. Регулятор не решился прервать годовой цикл смягчения денежно-кредитной политики, и новое, пусть и символическое, снижение стало уже десятым подряд: после сокращения с пикового значения в 21% на один процентный пункт в июне 2025-го, на два — в июле, еще на один — в сентябре, на полпункта — в октябре и декабре, потом на столько же — в феврале, марте и апреле 2026 года и, наконец, на четверть пункта — в июне.

«На столе» у совета директоров, как сообщала после заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, было два варианта: сохранение ставки и ее снижение на 0,25 процентного пункта. «Были единичные предложения и по повышению ставки, но предметно мы рассматривали два варианта»,— пояснила глава ЦБ. Неочевидный для части наблюдателей выбор (месячная инфляция в июне ускорилась до 0,87% с майских 0,17%, а июльские инфляционные ожидания подскочили до максимальных за последние несколько лет 14,7%) регулятор объяснил временным характером этих явлений.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

В выбранных ЦБ измерениях рост цен действительно пугающим не выглядит. Во втором квартале инфляция с поправкой на сезонность составила в среднем 5% в пересчете на год после 8,7% в первом. Базовая инфляция тоже замедлилась — до 4,2% с 6,2% соответственно. В июле рост цен ускорился, но на это, отмечает ЦБ, «значимо влияли волатильные позиции»: топливо и плодоовощная продукция. Оценка же устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год.

Не смутили регулятора и инфляционные ожидания. «Будем смотреть дальше, насколько это может вылиться в ускорение спроса. У нас и когда вырос НДС, ожидаемо выросли инфляционные ожидания, но они достаточно быстро начали корректироваться»,— напомнила Эльвира Набиуллина. Свой прогноз по инфляции на конец 2026 года ЦБ тем не менее поднял (заседание было опорным, и регулятор обновил свои апрельские ожидания): до 6–7% с 4,5–5,5%.

Невдохновляющим выглядит и новый прогноз по росту экономики РФ в этом году.

ЦБ, собственно, допускает, что его может вовсе не быть: 0–1% увеличения ВВП вместо прежних 0,5–1,5%. По итогам пяти месяцев годовой показатель, по данным Минэкономики, составил скромные 0,2%. Снижение своего прогноза Банк России объяснил «временным сокращением мощностей в экономике» и ожиданиями предприятий в части замедления спроса во втором полугодии.

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В целом релиз ЦБ по итогам заседания и выступление Эльвиры Набиуллиной по тону выглядели скорее успокаивающими, чем тревожными. Проблемы с топливом из-за атак на НПЗ названы временными («В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года»), а разрушения складов WB — шоками предложения, которые могут не перейти в повышение устойчивых компонентов инфляции («Не на любой шок предложения нужно реагировать мерами денежно-кредитной политики»).

Оценки проинфляционного влияния растущих расходов федерального бюджета пока тоже достаточно осторожные. ЦБ по-прежнему ждет более высокого, чем ожидалось, уровня трат и, соответственно, большего структурного дефицита, чем это заложено в текущих проектировках. Это означает, что для сдерживания прироста денежной массы регулятору придется «подмораживать» ставкой второй его источник: рост кредитования. Не дожидаясь завершения продолжающегося сейчас в правительстве обсуждения параметров бюджета на следующую трехлетку, ЦБ заложил в прогноз собственную оценку ожидаемой траектории возвращения бюджета к нулевому сальдо (без учета платежей по долгу и с базовыми доходами от нефти). В этом году первичный структурный дефицит составит 2% ВВП, в следующем — 1% ВВП, в 2028 году — 0,5% ВВП. «Эти данные — наша оценка, которая будет уточняться после того, как правительство представит обновленные прогнозы»,— пояснила глава ЦБ.

Тем не менее эти оценки уже вошли в обновленный прогноз траектории средней ключевой ставки. На остаток года она заложена в диапазоне 13,7–14% (в апреле было 13,3–14%). Из этого следует, что раунды снижения на оставшихся в 2026-м трех заседаниях ЦБ еще могут быть и на конец года ставка может составить 13–13,5% — и такой прогноз можно считать достаточно мягким. На 2027 год он, напротив, весьма заметно ужесточен — до 10,5–12,5% с прежних 8–10%.

Вадим Вислогузов