Банк России снизил ключевую ставку до 14%
Совет директоров Банка России по итогам заседания о параметрах ключевой ставки снизил показатель с 14,25% до 14%, следует из пресс-релиза регулятора.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
По данным Росстата на 20 июля, годовая инфляция за неделю ускорилась до 5,84%. Существенный вклад внес рост цен на бензин и дизтопливо, но темпы замедлились — на 1,66% и 1,87%. Цель Банка России по инфляции — 4%.
Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.
Как менялась ключевая ставка
Источник: ЦБ РФ
Снижение ключевой ставки обусловлено не только текущими показателями инфляции, но и ожидаемой динамикой инфляционных ожиданий, которые Банк России считает важным фактором. Так, в июне 2026 года инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев снизились до 12,4%, что является минимальным значением с середины прошлого года, а наблюдаемая населением инфляция сократилась до 14,2% с 15,1% в мае. Представители Банка России подтверждают, что для решений по ставке важен не только рост цен за отдельно взятый месяц, но и устойчивость инфляции, а также её уровень.
Процесс снижения ставки считается растянутым во времени, и на текущую инфляцию продолжают влиять высокие значения ключевой ставки, поддерживаемые в течение 2025 года. Целевой показатель инфляции у Банка России составляет 4%, и для его достижения необходимы жесткие денежно-кредитные условия на протяжении длительного времени. Ожидается, что снижение ставки будет способствовать некоторому оживлению кредитования и рынка недвижимости, но при этом важно учитывать проинфляционные риски, связанные, например, с бюджетной неопределенностью и возможностью увеличения дефицита бюджета.