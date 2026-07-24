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Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Совет директоров Банка России по итогам заседания о параметрах ключевой ставки снизил показатель с 14,25% до 14%, следует из пресс-релиза регулятора.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным Росстата на 20 июля, годовая инфляция за неделю ускорилась до 5,84%. Существенный вклад внес рост цен на бензин и дизтопливо, но темпы замедлились — на 1,66% и 1,87%. Цель Банка России по инфляции — 4%.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.

Как менялась ключевая ставка

Источник: ЦБ РФ

Первый раз ЦБ снизил ставку 6 июня 2025 года с 21% до 20% годовых. В июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%, в феврале — до 15,5%, в июне — до 14,25%.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Снижение ключевой ставки обусловлено не только текущими показателями инфляции, но и ожидаемой динамикой инфляционных ожиданий, которые Банк России считает важным фактором. Так, в июне 2026 года инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев снизились до 12,4%, что является минимальным значением с середины прошлого года, а наблюдаемая населением инфляция сократилась до 14,2% с 15,1% в мае. Представители Банка России подтверждают, что для решений по ставке важен не только рост цен за отдельно взятый месяц, но и устойчивость инфляции, а также её уровень.

Процесс снижения ставки считается растянутым во времени, и на текущую инфляцию продолжают влиять высокие значения ключевой ставки, поддерживаемые в течение 2025 года. Целевой показатель инфляции у Банка России составляет 4%, и для его достижения необходимы жесткие денежно-кредитные условия на протяжении длительного времени. Ожидается, что снижение ставки будет способствовать некоторому оживлению кредитования и рынка недвижимости, но при этом важно учитывать проинфляционные риски, связанные, например, с бюджетной неопределенностью и возможностью увеличения дефицита бюджета.

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