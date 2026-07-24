Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Совет директоров Банка России по итогам заседания о параметрах ключевой ставки снизил показатель с 14,25% до 14%, следует из пресс-релиза регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным Росстата на 20 июля, годовая инфляция за неделю ускорилась до 5,84%. Существенный вклад внес рост цен на бензин и дизтопливо, но темпы замедлились — на 1,66% и 1,87%. Цель Банка России по инфляции — 4%.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Первый раз ЦБ снизил ставку 6 июня 2025 года с 21% до 20% годовых. В июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%, в феврале — до 15,5%, в июне — до 14,25%.