Петербургский фонд увеличил лимит льготных займов для бизнеса до 30 млн рублей

Фонд микрофинансирования Петербурга увеличил максимальный размер льготного займа для малого и среднего бизнеса на покупку автомобилей и спецтехники местного производства. Теперь предприятия смогут получить до 30 млн рублей, сообщили в Смольном.

Новая программа «Поддержка петербургских производителей спецтехники и автотранспортных средств» пришла на смену действовавшей с 2024 года программе, по которой предпринимателям выдавали займы до 5 млн рублей. Лимит увеличили в шесть раз, чтобы помочь компаниям обновлять и расширять автопарк, а также поддержать городских производителей техники.

С начала 2026 года Фонд выдал льготные займы на сумму свыше 790 млн рублей, при этом средний размер займа вырос до 4,1 млн рублей, что на 13% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Более трети всех займов получили предприятия обрабатывающей промышленности, которые в основном направляют средства на пополнение оборотного капитала.

Карина Дроздецкая