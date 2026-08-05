Цена на золото превысила $4250 впервые с 18 июня

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex составила $4250 за тройскую унцию впервые с 18 июня. Это следует из данных торговой площадки.

По информации на 14:57 мск, стоимость золота росла на 1,56%, до $4 251 за тройскую унцию. К 15:48 мск стоимость фьючерса ускорила рост и составила $4 254 (+2,46%).

Утром 5 августа стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на 1,3%, до $4206,7 за тройскую унцию. Золото превысило отметку $4200 впервые с 6 июля. По итогам второго квартала спрос на золото составил менее 942 тонн, что стало минимумом с 2021 года, сообщал World Gold Council (WGC).

Подробности — в материале «Золото потеряло привычный блеск».