Фьючерс на золото превысил $4200 за тройскую унцию впервые с 6 июля

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex растет на 1,3%, до $4206,7 за тройскую унцию. Золото превысило отметку $4200 впервые с 6 июля 2026 года.

По итогам второго квартала спрос на золото составил менее 942 тонн, что стало минимумом с 2021 года, сообщал World Gold Council (WGC). Падение инвестиционного и промышленного спроса частично было компенсировано наращиванием покупок благородного металла со стороны центробанков. По данным WGC, за минувший квартал финансовые регуляторы приобрели почти 289 тонн золота, что в 1,6 раза больше год к году.

Подробности — в материале «Золото потеряло привычный блеск».