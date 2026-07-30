Золото потеряло привычный блеск

World Gold Council фиксирует спад спроса на золото. Во втором квартале 2026 года объем сократился до 942 тонн, минимального значения третьего квартала 2021 года. Это определялось сокращением интереса со стороны ювелирной отрасли, а также выходом инвесторов из золотых ETF. Впрочем, центробанки различных стран в основном продолжали наращивать золотые резервы, однако из общей картины выбивались финансовые регуляторы Турции и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спрос на золото в мире (без учета внебиржевого рынка) во втором квартале составил менее 942 тонн, снизившись по сравнению с прошлогодним показателем более чем на 14%. Такие данные представил World Gold Council (WGC) в обзоре, опубликованном 30 июля. Результат отчетного периода оказался минимальным с третьего квартала 2021 года.

Основной причиной снижения мирового потребления золота стал сократившийся почти в два раза инвестиционный спрос, составивший по итогам квартала чуть более 262 тонн.

Это минимальный результат с первого квартала 2024 года. Как и два года назад, основной причиной стали продажи золота биржевыми фондами (почти 45 тонн) из-за ухода клиентов. Годом ранее фонды активно привлекали инвесторов, увеличив активы на 171 тонну. Покупки слитков и монет сократились на 3%, до 307 тонн. Значительно (на 12%) снизилось потребление металла со стороны ювелирной отрасли, составив за квартал чуть больше 310 тонн. Это минимальный результат со второго квартала 2020 года (в разгар пандемии коронавируса).

Вместе с тем падение инвестиционного и промышленного спроса частично было компенсировано наращиванием покупок благородного металла со стороны центробанков. По данным WGC, за минувший квартал финансовые регуляторы приобрели почти 289 тонн золота, это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, и максимальное значение с четвертого квартала 2024 года. «Затяжной период высоких ставок ФРС, эскалация на Ближнем Востоке и рост геополитических рисков подталкивают регуляторов наращивать долю нейтрального актива, не привязанного к обязательствам конкретной страны»,— поясняет директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

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Наиболее активно увеличивали вложения центральные банки развивающихся стран, прежде всего Польши (51 тонн) и Китая (более 31 тонны). Польша системно увеличивает золотой запас, доведя его долю в резервах с 6,5% в 2020 году до 30% в этом году. Китай увеличивает вложения в драгоценный металл на фоне снижения зависимости от долларовых активов. С 2022 года Народный банк Китая сократил вложения в US Treasuries на 37%, до $659 млрд, при этом вложения в золото выросли на 20%, до почти 2345 тонн. Впрочем, как отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков, «золото приобретается в рамках общей политики диверсификации резервов, а не по принципу продали облигации — купили металл».

На общем фоне выделялись финансовые регуляторы Турции и России.

По данным WGC, за полгода турецкий центробанк сократил вложения в золото на 81 тонну, причем во втором квартале — на 4 тонны. Банк России за полгода продал 43,8 тонны золота, из которых 22 тонны пришлось на второй квартал. Столь же значительное сокращение запасов драгоценного металла ЦБ произошло в первом полугодии 2001 года (более 36 тонн). Однако четверть века назад это составило 9,4% от всего объема золота в резервах. В этом году золотые резервы сократились лишь на 1,9%. «Абсолютно все центробанки в разные периоды делали паузы в покупках. В отдельные года чистое изменение позиций в золоте у многих стран было отрицательным, похожая ситуация наблюдается и с Россией»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Причиной текущих продаж могла стать реализация металла в рамках бюджетных операций. «В прошлом году замминистра финансов Владимир Колычев заявлял, что повышение ликвидности внутреннего рынка золота создает условия для зеркалирования Банком России операций с ФНБ не только с юанями, но и с золотом»,— отмечает господин Дудченко. При этом в планах регулятора на 2026 год был заявлен выпуск золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец» разного номинала суммарным весом до 12,5 тонны.

Виталий Гайдаев