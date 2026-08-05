«Коммерсантъ» стал первым партнером юбилея Ленинградской области
В 2027 году Ленинградской области исполняется 100 лет, и 5 августа в пресс-центре ТАСС губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил единый информационный ресурс столетия, а также подписал от имени правительства ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с партнерами этого праздника. Первым из них стал ИД «Коммерсантъ».
Свою подпись под документом поставил исполнительный директор АО «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин. Стороны договорились о сотрудничестве в реализации общественных проектов, посвященных празднованию 100-летия, и это, как отметил господин Нелюбин, является хорошим продолжением многолетней совместной деятельности области и издания.
«"Коммерсантъ" давно сотрудничает с Ленинградской областью и Северо-Западным регионом в целом, поэтому у нас уже очень много проектов реализовано и еще много планируется»,— заверил он.
Губернатор заговорил о парусной регате «Коммерсанта», подчеркнув, что в следующем году одной из самых интересных ее идей будут изображения на парусах сюжетов работ Ивана Билибина — русского живописца и графика времени Серебряного века, работавшего в Санкт-Петербурге, которому 16 августа 2026 года исполняется 150 лет.
«Бизнес-регата традиционно пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума и будет посвящена празднованию 100-летия Ленинградской области и 150-летия Ивана Билибина. В преддверии форума в Манеже состоится выставка работ художника, а сейчас мы действительно занимаемся сюжетной разработкой оформления парусов в билибинском стиле»,— подтвердил Михаил Нелюбин.
Вслед за «Коммерсантом» соглашения о сотрудничестве подписали руководители таких компаний, как ООО «Супервэйв групп»; ООО «Русские Блины Северо-Запад», бренд «Теремок»; АО «Каппа Рус»; АО «Апатит»; АО «Филип Моррис Ижора» (Москва); ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и ООО «ПРИМАТЕК».