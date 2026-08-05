«Коммерсантъ» стал первым партнером юбилея Ленинградской области

В 2027 году Ленинградской области исполняется 100 лет, и 5 августа в пресс-центре ТАСС губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил единый информационный ресурс столетия, а также подписал от имени правительства ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с партнерами этого праздника. Первым из них стал ИД «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Свою подпись под документом поставил исполнительный директор АО «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин (справа) Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Глава Ленобласти Александр Дрозденко (слева) и исполнительный директор АО «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин (справа) Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Свою подпись под документом поставил исполнительный директор АО «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин (справа) Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Глава Ленобласти Александр Дрозденко (слева) и исполнительный директор АО «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин (справа) Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Свою подпись под документом поставил исполнительный директор АО «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин. Стороны договорились о сотрудничестве в реализации общественных проектов, посвященных празднованию 100-летия, и это, как отметил господин Нелюбин, является хорошим продолжением многолетней совместной деятельности области и издания.

«"Коммерсантъ" давно сотрудничает с Ленинградской областью и Северо-Западным регионом в целом, поэтому у нас уже очень много проектов реализовано и еще много планируется»,— заверил он.

Губернатор заговорил о парусной регате «Коммерсанта», подчеркнув, что в следующем году одной из самых интересных ее идей будут изображения на парусах сюжетов работ Ивана Билибина — русского живописца и графика времени Серебряного века, работавшего в Санкт-Петербурге, которому 16 августа 2026 года исполняется 150 лет.

«Бизнес-регата традиционно пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума и будет посвящена празднованию 100-летия Ленинградской области и 150-летия Ивана Билибина. В преддверии форума в Манеже состоится выставка работ художника, а сейчас мы действительно занимаемся сюжетной разработкой оформления парусов в билибинском стиле»,— подтвердил Михаил Нелюбин.

Вслед за «Коммерсантом» соглашения о сотрудничестве подписали руководители таких компаний, как ООО «Супервэйв групп»; ООО «Русские Блины Северо-Запад», бренд «Теремок»; АО «Каппа Рус»; АО «Апатит»; АО «Филип Моррис Ижора» (Москва); ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и ООО «ПРИМАТЕК».

Светлана Куликова