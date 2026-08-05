Авиакомпания «Победа» возобновит рейсы в ОАЭ с сентября
Авиакомпания «Победа» возобновит сообщение между Россией и ОАЭ, сообщил перевозчик. Оно было приостановлено в марте из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Первый рейс из Москвы в Абу-Даби запланирован на 3 сентября. Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. С 25 октября «Победа» планирует открыть авиасообщение между Москвой и Абу-Даби. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Недавно Россия возобновила авиасообщение еще с несколькими странами Ближнего Востока. Так, Iraqi Airways с 4 августа начала выполнять рейсы между Москвой и Багдадом после пятимесячного перерыва. Прямое авиасообщение между Москвой и Дамаском с 16 августа возобновляет и Syrian Airlines.
В марте 2026 года россияне начали отказываться от путевок в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, тогда было отменено 15% туров в марте-апреле.
В конце февраля 2026 года Росавиация сообщила, что ОАЭ и Саудовская Аравия закрыли воздушное пространство для полетов гражданских судов, что привело к отмене 29 рейсов российских авиакомпаний и 31 рейса иностранных компаний; большинство отмененных полетов (около 80%) приходилось на рейсы между Россией и ОАЭ.
Позднее, 16 апреля 2026 года, Росавиация продлила рекомендацию для российских авиакомпаний о приостановке продажи авиабилетов в/из ОАЭ до следующего уведомления, при этом запрет на использование воздушного пространства Ирана действовал до 15 мая 2026 года.