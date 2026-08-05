Авиакомпания «Победа» возобновит рейсы в ОАЭ с сентября

Авиакомпания «Победа» возобновит сообщение между Россией и ОАЭ, сообщил перевозчик. Оно было приостановлено в марте из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Первый рейс из Москвы в Абу-Даби запланирован на 3 сентября. Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. С 25 октября «Победа» планирует открыть авиасообщение между Москвой и Абу-Даби. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Недавно Россия возобновила авиасообщение еще с несколькими странами Ближнего Востока. Так, Iraqi Airways с 4 августа начала выполнять рейсы между Москвой и Багдадом после пятимесячного перерыва. Прямое авиасообщение между Москвой и Дамаском с 16 августа возобновляет и Syrian Airlines.