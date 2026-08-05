В Ленинградской области начал работу водный экопатруль

В Ленинградской области начал работу водный экологический патруль. Новый формат контроля организован Госэконадзором региона совместно с волонтерским проектом «Угребись». Инициатива дополнила уже действующие в области конные экопатрули, сообщили в областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госэконадзор Ленобласти запустил рейды на воде вместе с волонтерами

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Госэконадзор Ленобласти запустил рейды на воде вместе с волонтерами

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый совместный рейд прошел на Ждановском озере, расположенном в границах особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты». Поводом для проверки стали обращения жителей, пожаловавшихся на ограничение доступа к береговой линии.

Во время патрулирования специалисты обследовали акваторию и прибрежную территорию, зафиксировали выявленные нарушения и собрали материалы для дальнейшего разбирательства. В Госэконадзоре отметили, что в случае, если нарушения не будут устранены добровольно, материалы направят в суд. Согласно законодательству, береговая полоса водных объектов общего пользования должна оставаться свободной для доступа граждан.

Матвей Николаев