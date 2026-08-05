Heineken отчиталась о росте прибыли и сокращении 3 тыс. сотрудников
Нидерландская пивоваренная компания Heineken сообщила, что в первом полугодии ее операционная прибыль выросла на 6,7% и составила €2,2 млрд. Показатель оказался на 3,3% выше прогнозов аналитиков. Выручка компании увеличилась на 2,4%, до €17,6 млрд, чистая прибыль — на 10,2%, до €1,3 млрд. В Heineken также заявили об увольнении 3 тыс. сотрудников — половину из запланированных ранее сокращений 6 тыс. рабочих мест.
В последние годы продажи Heineken компании неоднократно падали. В январе текущего года стало известно, что из-за таких результатов генеральный директор компании Дольф ван ден Бринк уйдет в отставку. Heineken также объявила о реструктуризации, частью которой стал план сокращения 6 тыс. сотрудников в течение двух лет.
После публикации отчетности акции Heineken подорожали на 1,85%.
В январе 2026 года стало известно, что генеральный директор Heineken Дольф ван ден Бринк покинет свой пост 31 мая 2026 года. Его отставка была вызвана слабыми результатами компании, которая в 2025 году дважды корректировала прогноз по выручке из-за снижения продаж.
Ранее, в октябре 2025 года, Heineken уже сообщала о падении продаж пива в третьем квартале, объясняя это макроэкономической нестабильностью и снижением спроса в Америке и Европе. В третьем квартале 2025 года выручка компании сократилась на 1,4% до 8,7 млрд евро, а объем продаж пива составил 59 млн гектолитров, что ниже показателей второго и третьего кварталов 2024 года.
В июле 2025 года Heineken также отчитывалась о снижении продаж пива на 0,4% в первом полугодии, до 116,4 млн гектолитров, при выручке в 16,9 млрд евро. Это снижение объяснялось падением показателей в Бразилии, США и некоторых европейских странах, несмотря на рост во Вьетнаме, Индии и Мексике, а также продолжительную жару в Европе.