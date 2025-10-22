Heineken сообщила о снижении спроса на пиво из-за рыночной нестабильности

Нидерландская пивоваренная компания Heineken сообщила о падении продаж пива в третьем квартале, объяснив это «сохраняющейся макроэкономической нестабильностью» и снижением спроса в Америке и Европе. Выручка второго по величине в мире производителя пива сократилась на 1,4%, до €8,7 млрд, чистая выручка — на 0,3%, до €7,3 млрд.

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В третьем квартале Heineken продал по всему миру 59 млн гектолитров пива, что ниже, чем во втором и третьем квартале 2024 года. Аналитики, опрошенные самой компанией, тоже ожидали от нее чуть большего,— 59,2 гектолитра. Рост продаж пива в регионе Африки и Ближнего Востока на 2% не смог компенсировать падение продаж в обеих Америках — на 7,4% и в Европе — на 4,7%. Производитель подтвердил ранее сделанные прогнозы на весь финансовый год, не предполагающие заметного роста, и отметил, что ожидает операционной прибыли в диапазоне 4–8%, но скорее «ближе к 4%». Акции Heineken на бирже в Амстердаме реагируют на отчетность ростом менее 1%. С начала года они набрали около 2,5%.

Алена Миклашевская