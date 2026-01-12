Гендиректор Heineken уйдет в отставку из-за слабых результатов компании

Нидерландская пивоваренная компания Heineken сообщила, что генеральный директор Дольф ван ден Бринк уйдет в отставку 31 мая. Об этом решении топ-менеджер уведомил совет директоров. Для передачи полномочий новому главе компании, поиском которого теперь займется Heineken, господин ван ден Бринк останется советником правления в течение восьми месяцев, начиная с 1 июня.

Дольф ван ден Бринк был назначен на пост гендиректора Heineken в середине 2020 года в разгар пандемии COVID-19. До этого он проработал в пивоваренной компании более 20 лет. Гендиректору пришлось решать сложные задачи по сохранению продаж в условиях массовой самоизоляции, резкого падения турпотока и посещения пабов и ресторанов. В 2021 году Heineken начала план по сокращению издержек, а также расширила свой ассортимент безалкогольных напитков, включая сладкую газировку. Однако эффект от антикризисных мер оказался недолгим — как отмечает The Wall Street Journal, в минувшем году Heineken пришлось дважды корректировать свой прогноз по выручке из-за снижения продаж, что в итоге и привело к смене руководства.

Сегодня на торгах Амстердамской биржи акции Heineken снижаются в цене на 5,5%.

Евгений Хвостик