В Петербурге на 80% выполнили ремонт крыш на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге продолжается капитальный ремонт крыш на зданиях Невского проспекта. Общая готовность работ уже превысила 80%, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего в рамках программы «Невский проспект» планируется привести в порядок кровли 57 домов

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Всего в рамках программы «Невский проспект» планируется привести в порядок кровли 57 домов

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В этом году обновляют кровли 11 многоквартирных домов, девять из которых являются объектами культурного наследия. Общая площадь ремонтируемых крыш превышает 36 тыс. кв. м. Всего в рамках программы «Невский проспект» планируется привести в порядок кровли 57 домов.

По словам пресс-службы Смольного, при ремонте исторических зданий специалисты восстанавливают стропильные системы, устанавливают системы антиобледенения и снегозадержания, а также сохраняют оригинальные элементы вентиляционных каналов и кирпичной кладки. Еще по шести адресам одновременно ведутся работы по капитальному ремонту фасадов.

Самым крупным объектом этого года стал комплекс домов № 32–34 на Невском проспекте — бывшие доходные дома католической церкви Святой Екатерины. Здесь ремонтируют почти 10,5 тыс. кв. м кровли. Одним из самых сложных объектов называют Дом Котомина на Невском проспекте, 18, где из-за особенностей конструкции проводят комплексное утепление крыши, чтобы снизить образование наледи зимой.

В Смольном отметили, что до 2030 года капитальный ремонт и реставрация должны охватить 255 многоквартирных домов — объектов культурного наследия.

Карина Дроздецкая