В центре Санкт-Петербурга в первой половине августа введут временные ограничения движения транспорта. Они связаны с проведением открытой тренировки футбольного клуба «Зенит» и памятного мероприятия, посвященного окончанию Ленинградской битвы. Об этом 5 августа сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь Островского перекроют почти на неделю из-за открытой тренировки «Зенита»

Фото: Андрей Пронин / Коммерсантъ Площадь Островского перекроют почти на неделю из-за открытой тренировки «Зенита»

Фото: Андрей Пронин / Коммерсантъ

Из-за подготовки и проведения тренировки «Зенита» движение на площади Островского будет закрыто в два этапа. С 8 по 14 августа перекроют участок между Александринским театром и Екатерининским сквером, а с 10 по 14 августа — участок от дома № 6 до Невского проспекта.

На этот же период будут действовать ограничения на остановку транспорта. С 8 по 14 августа парковка будет запрещена у дома № 4 на площади Островского и на участке между Александринским театром и Екатерининским сквером. Кроме того, 10 августа остановку запретят на участке от дома № 6 до Невского проспекта, а также у дома № 2, литера А.

Дополнительные ограничения введут 9 августа в связи с мероприятиями, посвященными Дню окончания Ленинградской битвы. С 08:30 до 10:00 будет сужена проезжая часть улицы Марата на участке от дома № 2 до дома № 6.

Матвей Николаев