В «Астории» появился книжный консьерж

Гости отеля теперь могут заказать в свой номер любую книгу из тематической подборки, представленной сервисом магазина Book Concierge («Книжный консьерж»). В «Астории» считают, что книга может быть одновременно путешествием и целью путешественника, прошлым и будущим — движением в пути и одновременно местом, в котором хочется задержаться. Книжное меню включает 8–10 книг, среди которых одна для детей и одна на английском языке, и оно обновляется каждый сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Астория» Фото: «Астория»

Подборку формирует премиальный сервис магазина «Подписные издания» Book Concierge, ориентируясь на гостей отеля, который уже более 110 лет является достопримечательностью Петербурга. Его богатая биография объединяет в гостевой книге выдающиеся имена мировой литературы, такие как Михаил Булгаков, Максим Горький, Трумэн Капоте, Герберт Уэллс, Осип Мандельштам.

Тема первого книжного меню гостиницы — «Город под обложкой». В нем восемь книг, большинство из которых посвящены Петербургу: «Петербургская жизнь в 1892 году. Заметки и зарисовки городского быта» С. Светлова; «Братья Морозовы» Н. Семеновой; «На берегах Невы. На берегах Сены» И. Одоевцевой; «Эрмиты. Петербургская сказка. Детский путеводитель по Петербургу» А. Бобринского; «Мой Эрмитаж» М. Пиотровского; «Семейный лексикон» Н. Гинзбург; «Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой» Н. Данилкина и The Master and Margarita, М. Bulgakov.

Светлана Куликова