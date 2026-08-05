На Запорожской АЭС заявили о кратно выросшей активности ВСУ

Представители Запорожской АЭС заявили, что ВСУ массово минируют дороги общего пользования. Речь идет об основной дороге, ведущей в Энергодар, путях следования персонала на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и ключевых перекрестках.

«Смертельно опасными стали не только попытки въезда и выезда из города, подвоз продуктов питания, работа санитарного транспорта, но и доставка смены на АЭС»,— указано в сообщении ЗАЭС.

С начала недели четверо сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре были ранены при подрыве мин, устанавливаемых дистанционно дронами ВСУ. Двух пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии, одному из них ампутировали ногу. Еще у двоих легкие ранения, они отказались от госпитализации. Среди них — представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха, пострадавшие 3 августа. В тот день пострадали еще шесть человек, сообщал мэр города Максим Пухов.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС, которая работает в режиме холодного останова. С апреля ВСУ постоянно атакуют город и саму станцию, что приводит к отключениям электроснабжения. За время ударов погибли 15 человек, еще 51 — пострадал. При ударе беспилотника ВСУ по служебному автомобилю на границе промышленной площадки ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара погиб главный инженер станции Александр Яковлев. Президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.