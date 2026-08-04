Путин посмертно наградил погибшего при ударе дрона главного инженера ЗАЭС

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Соответствующий указ был размещен 4 августа на портале официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев, погибший при ударе дрона ВСУ

Фото: Telegram-канал Запорожской АЭС Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев, погибший при ударе дрона ВСУ

Фото: Telegram-канал Запорожской АЭС

Александр Яковлев проработал на станции 20 лет и прошел путь от машиниста 5-го разряда до главного инженера. Он погиб 15 июля вследствие удара украинского беспилотника по служебному автомобилю на границе промышленной площадки ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара. При том же ударе погиб водитель машины.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил случившееся и назвал атаку угрозой ядерной безопасности. Главное следственное управление Следственного комитета РФ квалифицировало произошедшее как террористический акт и возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ.