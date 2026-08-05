Бывшего участника «малышевской» ОПГ осудили на 15 лет за убийства 90-х

Ломоносовский районный суд Ленинградской области вынес приговор Вячеславу Толмачеву — бывшему участнику одной из бригад Александра Малышева. За четыре убийства, совершенные в середине 1990-х годов, он получил 15 лет колонии строгого режима, сообщает «Фонтанка».

Следствие установило, что в 1994–1995 годах Толмачев причастен к убийствам четырех человек. Среди них — расстрел Андрея Боровикова в Ломоносове, убийство Алексея Щинова, а также расправа над девушкой и участником преступной группы Алексеем Маркиным, тела которых нашли в районе Большой Ижоры.

Раскрыть преступления удалось благодаря повторному изучению материалов дела и старых улик. После восстановления обстоятельств произошедшего Толмачева задержали в 2024 году, свою вину он признал полностью.

Карина Дроздецкая