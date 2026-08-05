При правительстве создана рабочая группа по вопросам использования ИИ

При правительстве создана рабочая группа по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) с учетом обеспечения авторского права и интересов креативных индустрий. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Рабочая группа получила название «Медиаиндустрия и авторское право». Ее цель — обеспечить «сбалансированные правовые условия» для отечественных моделей ИИ, в том числе с учетом интересов СМИ, а также обладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности, передает «Интерфакс».

Группу возглавила главред НТВ Александра Кошарницкая. В ее состав войдет более 20 представителей отраслевых объединений, киностудий, медиахолдингов, СМИ, а также госорганов. Группа должна будет сформулировать идеи по использованию результатов интеллектуальной деятельности для обучения ИИ. Также она обсудит вопросы принадлежности прав на работы, созданные с применением ИИ, и меры по пресечению несогласованного использования объектов авторского права.

26 июля президент Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. В документе в том числе прописаны основные принципы регулирования в области ИИ. Среди них — технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

О применении ИИ в России — в материале «Ъ» «Своя агентура не продается».