При правительстве создана рабочая группа по вопросам использования ИИ
При правительстве создана рабочая группа по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) с учетом обеспечения авторского права и интересов креативных индустрий. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Рабочая группа получила название «Медиаиндустрия и авторское право». Ее цель — обеспечить «сбалансированные правовые условия» для отечественных моделей ИИ, в том числе с учетом интересов СМИ, а также обладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности, передает «Интерфакс».
Группу возглавила главред НТВ Александра Кошарницкая. В ее состав войдет более 20 представителей отраслевых объединений, киностудий, медиахолдингов, СМИ, а также госорганов. Группа должна будет сформулировать идеи по использованию результатов интеллектуальной деятельности для обучения ИИ. Также она обсудит вопросы принадлежности прав на работы, созданные с применением ИИ, и меры по пресечению несогласованного использования объектов авторского права.
26 июля президент Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. В документе в том числе прописаны основные принципы регулирования в области ИИ. Среди них — технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
О применении ИИ в России — в материале «Ъ» «Своя агентура не продается».
В июле 2026 года Совет Федерации одобрил закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России, который вступит в силу 1 сентября 2026 года. Этот документ закрепляет основные термины, принципы регулирования, полномочия президента по утверждению Национальной стратегии развития ИИ и возможности правительства по определению мер господдержки.
Закон также предусматривает обязательную маркировку контента, созданного с помощью ИИ, для владельцев интернет-сайтов, приложений и соцсетей с ежедневной аудиторией более 500 тысяч человек. Владельцы ИИ-сервисов должны будут уведомлять пользователей о принадлежности авторских прав на ИИ-контент и условиях доступа к нему. Госдума в первом чтении одобрила этот законопроект в июле 2026 года.
Особое внимание в законодательстве уделяется использованию результатов интеллектуальной деятельности: обработка информации из объектов авторского права для обучения суверенных и национальных моделей не будет считаться нарушением, если разработчик правомерно получил экземпляр произведения или оно было в открытом доступе. Еще в конце 2025 года правительство склонялось к «мягкому» регулированию ИИ, которое затронет лишь продукты, произведенные с его использованием, а не саму технологию, чтобы избежать утраты технологического лидерства.