Своя агентура не продается

На российском ИТ-рынке пока нет полноценных ИИ-агентов, а только платформы для их создания. Большинство российских компаний не готовы покупать универсальные решения, так как процессы сильно различаются, поэтому крупный бизнес разрабатывает их самостоятельно под свои задачи и не продает другим участникам рынка. При этом барьеры для развития ИИ никуда не делись: критическая нехватка графических процессоров, дефицит кадров и высокая стоимость проектов по-прежнему тормозят развитие отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России пока нет доступных готовых ИИ-агентов, при этом в среднем по миру доля таких решений среди всех ИИ-программ достигает 39%. К таким выводам пришли авторы исследования компании «Яков и партнеры». На сегодняшний день российские компании могут предоставить либо платформу для построения собственных ИИ-агентов, либо чат-боты и ИИ-ассистенты для различных отраслей. «С точки зрения архитектуры они соответствуют почти всем критериям, но решения для своих бизнес-процессов клиенты собирают с их помощью самостоятельно»,— указано в отчете.

ИИ-агент — это автономная программная система, которая не просто генерирует ответы, а самостоятельно предпринимает действия в цифровой или физической среде для достижения заданной цели.

«Ноль готовых российских ИИ-агентов — это не про отсутствие технологий, а скорее про устройство рынка и его структурные особенности»,— объясняет ИИ-советник «Яков и партнеры» Сергей Кобелев. ИИ-агенты в России «все же работают, просто они существуют не как коробочный продукт с ценником, а как внутренние разработки крупных компаний».

В этом году объем российского рынка корпоративных ИИ-агентов оценивается примерно в 30 млрд руб., сообщал “Ъ”. Это небольшая часть международного рынка, который достигает $7,8 млрд. По оценке «Яков и партнеры», совокупный вклад ИИ в экономику России к 2030 году составит 7,9–12,8 трлн руб., что эквивалентно примерно 5,5% ВВП. Ожидается, что прирост EBITDA компаний за счет использования генеративного ИИ в среднем достигнет около 4%.

Исследователи «Яков и партнеры» отмечают, что зрелые примеры внедрения ИИ-агентов сосредоточены в четырех областях, таких как банковские процессы, IT (разработка ПО) в банковской организации, маркетинг и коммуникации, а также в металлургии. При этом в пяти отраслях российской экономики подобные решения не используются вообще — «к ним относятся сельское хозяйство, транспорт, производство автомобилей, химическая промышленность и машиностроение», добавляют они.

Главными барьерами, которые сдерживают развитие ИИ в России, авторы исследования называют критический дефицит графических процессоров: в РФ установлено не более 10 тыс. ускорителей эквивалента Nvidia A100.

К 2030 году совокупная потребность российских дата-центров для задач ИИ оценивается более чем в 70 тыс. таких ускорителей, писали «Ведомости». Другими факторами становятся дефицит кадров и высокая стоимость «поддержки технического лидерства, связанная с затратами на графические процессоры, лицензии, оплату труда».

В «Яндексе» “Ъ” сказали, что российский рынок ИИ-агентов активно развивается. «Только на платформе Yandex AI Studio компании уже запустили более 30 тыс. агентов. Как правило, бизнес разрабатывает их для решения внутренних задач»,— отметили там. При этом компания планирует до конца сентября запустить универсального ИИ-агента для бизнеса, который «сможет автоматизировать до половины задач офисных сотрудников». В МТС не ответили “Ъ”.

Большинство российских организаций пока не готовы покупать стандартного ИИ-агента: процессы сильно различаются, объясняет партнер Zarya Ventures Александр Пономарев. «Интеграция с устаревшими системами требует индивидуальной настройки. Поэтому поставщикам проще предлагать платформы-конструкторы, перекладывая адаптацию на заказчика или интегратора»,— отмечает он. «Агентные решения становятся рабочим инструментом только там, где бизнес готов последовательно перестраивать процессы, инфраструктуру и культуру работы с данными, а не воспринимать ИИ-агентов как разовую надстройку к существующей системе»,— добавляет директор по развитию бизнеса Just AI Светлана Захарова.

Алексей Жабин