Путин подписал базовый закон о регулировании искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Базовым законом закрепляются основные термины, в том числе понятия искусственного интеллекта и большой фундаментальной модели искусственного интеллекта. Также в документе прописаны основные принципы регулирования в сфере ИИ. Среди них — технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Документ разработан в целях создания правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ в РФ, обеспечения государственной технологической независимости, а также повышения эффективности государственного управления и развития инновационной экономики.
Принятие базового закона о регулировании искусственного интеллекта в России является частью общей тенденции к формированию правовой основы для этой быстроразвивающейся технологии. Законотворческие инициативы в сфере ИИ наблюдаются по всему миру. Так, в ЕС в 2024 году вступил в силу Закон об искусственном интеллекте (AI Act), классифицирующий системы ИИ по уровню риска и жестко регулирующий, например, высокорисковые системы и генеративный ИИ.
В России обсуждаются различные подходы к регулированию ИИ. Ранее отмечалось, что правительство склоняется к «мягкому» регулированию, чтобы не отпугнуть бизнес и не замедлить технологическое развитие. При этом в РФ еще в 2021 году был подписан Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, который закреплял принципы ответственного использования ИИ. Такие документы призваны учесть интересы всех участников рынка и обеспечить баланс между развитием технологий и защитой прав и свобод граждан.