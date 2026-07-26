Путин подписал базовый закон о регулировании искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Базовым законом закрепляются основные термины, в том числе понятия искусственного интеллекта и большой фундаментальной модели искусственного интеллекта. Также в документе прописаны основные принципы регулирования в сфере ИИ. Среди них — технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Документ разработан в целях создания правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ в РФ, обеспечения государственной технологической независимости, а также повышения эффективности государственного управления и развития инновационной экономики.