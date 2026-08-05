В Калининградской области объем ввода жилья за полгода сократился почти на 16%

В Калининградской области в первом полугодии 2026 года сократился объем жилищного строительства. Об этом свидетельствуют данные доклада Калининградстата о социально-экономическом положении региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ввод жилья в Калининградской области снизился по итогам первого полугодия

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Ввод жилья в Калининградской области снизился по итогам первого полугодия

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За шесть месяцев в области введено в эксплуатацию 1881 здание общей площадью 574,4 тыс. кв. м. Из них 1821 объект относится к жилому фонду, еще 60 — к нежилым зданиям общей площадью 97,2 тыс. кв. м. В числе последних — четыре промышленных, 42 коммерческих, пять административных и девять объектов иного назначения.

Всего в регионе введен в эксплуатацию 1821 жилой дом, включающий около 4,9 тыс. квартир. Общая площадь нового жилья составила 393,9 тыс. кв. м, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Основной объем строительства обеспечили индивидуальные застройщики. С учетом жилых домов, возведенных на садовых участках, они построили 1705 домов общей площадью 227,8 тыс. кв. м. На индивидуальное жилищное строительство пришлось 57,8% всего объема жилья, введенного в эксплуатацию в регионе за первое полугодие 2026 года.

Матвей Николаев