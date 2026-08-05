РЖД пустили серийное производство конструкций для ВСМ Москва—Санкт-Петербург

РЖД приступили к серийному производству элементов искусственных сооружений для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выпуск коробчатых железобетонных балок организован на производственном полигоне «Селинское» в Московской области. Площадь комплекса превышает 21 га. На площадке работают автоматизированный арматурный цех, бетонный завод, склады инертных материалов, восемь стендов для изготовления арматурных каркасов, 16 стендов бетонирования и зоны хранения готовой продукции.

Для строительства первого участка ВСМ в Московской области планируется изготовить 488 железобетонных балок двух типов — длиной 32,6 и 24,6 м. Самые крупные конструкции достигают массы почти 700 тонн, что примерно в десять раз превышает вес аналогичных изделий, используемых в дорожном строительстве. Для их транспортировки внутри производственного полигона смонтирован специальный портальный кран грузоподъемностью 900 тонн.

В РЖД пояснили, что из-за больших габаритов и веса перевозить такие балки по автомобильным дорогам невозможно, поэтому производственные площадки размещаются в непосредственной близости от строящихся участков магистрали. К месту монтажа конструкции будут доставлять на самоходных тележках, а устанавливать на опоры — с помощью консольно-шлюзового крана.

Всего для реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург РЖД совместно с «Нацпроектстроем» планируют создать 10 производственных полигонов в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.

Матвей Николаев