В первой после IPO отчетности SpaceX сообщила о росте выручки на 92%
SpaceX опубликовала квартальную отчетность, которая стала первой после первичного размещения акций компании в июне. Как следует из документов, во втором квартале выручка выросла в годовом выражении на 92% и достигла $7,81 млрд, превысив ожидания аналитиков Уолл-стрит.
При этом SpaceX не получила прибыли. Ее чистый убыток за отчетный период составил $541 млн. Годом ранее во втором квартале чистый убыток компании составлял $1 млрд. После публикации отчетности акции SpaceX упали более чем на 8%. Так инвесторы отреагировали на резкий рост капитальных затрат компании на инфраструктуру для ИИ — они достигли почти $16 млрд.
Инвесторы внимательно следили за показателями SpaceX, которая 12 июня провела рекордное IPO и была оценена в $1,77 трлн. После размещения акции компании взлетели до рекордных $225, увеличив капитализацию до $2,94 трлн. Однако после этого ценные бумаги SpaceX постепенно дешевели, и сейчас компания оценивается в $1,65 трлн.
В период с 2021 по 2024 годы оценка стоимости SpaceX постоянно росла: в феврале 2021 года она составляла $74 млрд, к декабрю 2022 года достигла $140 млрд, в декабре 2023 года — $175 млрд, а к июню 2024 года — $210 млрд.
IPO SpaceX, состоявшееся 12 июня 2026 года по цене $135 за акцию, было крупнейшим в мировой истории, принеся компании $85,7 млрд, при этом начальная оценка составила $1,77 трлн. Уже 16 июня капитализация SpaceX превысила $2,5 трлн. Однако к 19 июня, после объявления о приобретении стартапа Cursor за $60 млрд акциями, стоимость акций SpaceX упала с $225 до $179, сократив капитализацию на $620 млрд, до $2,37 трлн. Это падение продолжилось, и к 21 июля 2026 года акции компании опустились ниже цены первичного размещения в $135.