В первой после IPO отчетности SpaceX сообщила о росте выручки на 92%

SpaceX опубликовала квартальную отчетность, которая стала первой после первичного размещения акций компании в июне. Как следует из документов, во втором квартале выручка выросла в годовом выражении на 92% и достигла $7,81 млрд, превысив ожидания аналитиков Уолл-стрит.

При этом SpaceX не получила прибыли. Ее чистый убыток за отчетный период составил $541 млн. Годом ранее во втором квартале чистый убыток компании составлял $1 млрд. После публикации отчетности акции SpaceX упали более чем на 8%. Так инвесторы отреагировали на резкий рост капитальных затрат компании на инфраструктуру для ИИ — они достигли почти $16 млрд.

Инвесторы внимательно следили за показателями SpaceX, которая 12 июня провела рекордное IPO и была оценена в $1,77 трлн. После размещения акции компании взлетели до рекордных $225, увеличив капитализацию до $2,94 трлн. Однако после этого ценные бумаги SpaceX постепенно дешевели, и сейчас компания оценивается в $1,65 трлн.

Алена Миклашевская