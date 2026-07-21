Взлёт с последующим падением

SpaceX за месяц потеряла $1,5 трлн рыночной стоимости. Акции компании после крупнейшего IPO рухнули ниже цены первичного размещения в $135. На бирже NASDAQ бумаги SpaceX в моменте торговались чуть выше $129. На пике капитализация корпорации превысила показатели Amazon и Microsoft: тогда стоимость акций SpaceX достигла $225.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steve Nesius / Reuters Фото: Steve Nesius / Reuters

Коррекция сменила ажиотажный спрос, пишет Bloomberg. Аналитики считают, что убытки инвесторов подрывают доверие к бизнесу Илона Маска. Это закономерный итог IPO SpaceX, считает журналист платформы «Нецифровая экономика» Илья Склюев:

«Тут два фактора. Во-первых, рынок в целом перегрет, во-вторых, перегрел его Илон Маск, в частности, своими обещаниями достичь всего чего только можно, продавать инфраструктуру, а также решением слить ИИ-компанию xAI со SpaceX. Затем последовала обычная реакция: на размещении нажились крупные инвесторы, а "хомячки", как обычно, пострадали. После IPO, во-первых, Иран пообещал уничтожить систему Starlink, а также случились неудачные запуски у самой SpaceX. Так что получилось, как получилось.

Как известно, если закупился на хаях, то придется пожинать последствия. Ситуация на рынке сейчас такова, что люди пересматривают взгляды на ИИ-рынок и ждут уже больших результатов, а не просто красивых обещаний о платежах. Так, например, недавно стало известно, что Morgan Stanley и другие банки стали активно продавать такие облигации, всякие пенсионные фонды и прочее. Яростного желания закупиться такими активами больше ни у кого нет, в целом веры в окупаемость тоже нет. И сказки Маска тут уже не помогут».

Ранее SpaceX отложила испытание ракеты Starship после неполадок с двигателями. В компании пообещали вскоре провести новые тесты. Проект необходим для достижения целей SpaceX в космосе и на рынке искусственного интеллекта, говорят аналитики. Неудачный запуск грозит корпорации кризисом. Впрочем, финансовый консультант из Нью-Йорка Эдвард Аминов даже после удручающих результатов компании Маска на бирже оценивает ее перспективы позитивно:

«Нужно учитывать, что прецеденты у Илона Маска были и с Tesla, но он как-то выходил из ситуации. Не думаю, что стоит паниковать. Это же рынок, цены на акции могут подниматься и снижаться. Кроме того, оказывает свое влияние общая стагнация в экономике и война с Ираном. Везде неопределенность. Но как только всё сбалансируется, всё у них будет нормально. Надо еще учитывать, что еще не выходил отчет компании о доходах, то есть мы не знаем, что там творится».

Аналитики Уолл-стрит полагают, что акции SpaceX вырастут до $240 и советуют их покупать. Эксперты Forbes, в свою очередь, называют IPO компании «психологическим ударом» по инвесторам, которые увидели рост цены бумаг «на ровном месте». Падение их стоимости случилось тоже «без причины», поэтому восстановить доверие рынка будет непросто, заключают аналитики.

Леонид Пастернак