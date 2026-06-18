Рекордное IPO SpaceX

Неделю назад, 12 июня, было проведено самое крупное IPO в истории — размещены акции SpaceX на сумму $75 млрд, а с учетом опциона на переподписку — на $85,7 млрд. Этот результат более чем в три раза превысил объем прежнего рекордного IPO Saudi Aramco ($29,4 млрд с учетом опциона greenshoe), проведенного в декабре 2019 года. При этом капитализация SpaceX в результате IPO составила $1,77 трлн, а ее главный акционер Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером.

Первичное размещение SpaceX вызвало небывалый ажиотаж. Спрос со стороны почти 1 тыс. институциональных инвесторов превысил $250 млрд, от частных инвесторов — $100 млрд. Основными организаторами размещения выступали Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и J.P. Morgan, а всего в нем участвовали 23 андеррайтера и букраннера. Совокупные комиссии инвестбанков составили $500 млн.

Вместе с тем в 2025 году SpaceX получила убыток в размере $4,94 млрд при выручке $18,67 млрд. По мультипликатору P/S она в 2,5–10 раз превысила оценки IPO других известных компаний — Tesla, Alibaba, Nvidia. К настоящему времени SpaceX вошла уже в четверку крупнейших по капитализации компаний мира (с капитализацией около 3 трлн), за неделю обогнав Broadcom, Amazon, MicroSoft.

На повторение успеха SpaceX теперь рассчитывают другие раскрученные компании — Anthropic и OpenAI, которые планируют IPO в ближайшие месяцы. Общая стоимость российского рынка акций в настоящее время составляет около $660 млрд.

Дмитрий Михайлович