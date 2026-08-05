На ЗСД на ночь перекроют съезд на Автомобильную улицу

На Западном скоростном диаметре Петербурга в ночь с 8 на 9 августа временно ограничат движение на одной из развязок. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Магистраль северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения связаны с проведением дорожных работ

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Ограничения связаны с проведением дорожных работ

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

С 22:00 8 августа до 06:00 9 августа будет закрыт съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении с севера на юг. Ограничения связаны с дорожными работами.

Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрута и соблюдать осторожность в зоне ограниченного движения. В компании отметили, что ремонт необходим для поддержания дороги в нормативном состоянии и обеспечения безопасного движения.

Карина Дроздецкая