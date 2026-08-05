NBC узнал о разработке США новой ядерной стратегии
Глава политического управления Пентагона Элбридж Колби разрабатывает обновленную ядерную стратегию США, сообщает NBC со ссылкой на пять осведомленных источников. По их словам, Пентагон сосредоточится на применении тактического оружия малой дальности в случае конфликта с Россией или Китаем.
Фото: Lou Benoist / Reuters
Источники NBC утверждают, что ведомство хочет усилить ядерное сдерживание и не допустить применения такого вида вооружений со стороны России или Китая. Для этого предлагается расширить полномочия президента Дональда Трампа в области ядерного сдерживания. Ведомство намерено предоставить ему «реалистичные и надежные варианты».
Подробностей о том, что будет содержать стратегия, в публикации не приводится. По данным NBC, Элбридж Колби представит наработки по ней на закрытой встрече с военными в Небраске. Там он посетит Стратегическое командование вооруженных сил США, которое отвечает за ядерные силы страны.
Некоторые законодатели усомнились в том, что сосредоточиться на применении тактического оружия малой дальности будет обоснованно. По их мнению, отмечает NBC, это может привести к снижению боевой готовности ядерных сил в отдельных ситуациях.
Пентагон обращал внимание на растущий ядерный потенциал Москвы и Пекина и указывал на необходимость их сдерживания. Кроме того, в феврале истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) России и США. Его не продлевали. В Вашингтоне указывали, что Китай должен быть участником нового договора.