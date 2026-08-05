Москвичка устроила пожар в квартире при выселении «по схеме Долиной»

Пенсионерка устроила пожар в квартире на северо-востоке Москвы, когда к ней пришли судебные приставы. Сотрудники ФССП собирались изъять жилье, которое женщина продала несколько лет назад, но отказалась выселяться, сообщает РЕН ТВ.

Пенсионерка продала квартиру в 2022 году за 9,5 млн руб., но жилплощадь так и не освободила. Вскоре под влиянием телефонных мошенников она попыталась поджечь военкомат и была приговорена к двум годам лишения свободы условно, указывает РЕН ТВ. Женщина при этом утверждала, что деньги от продажи квартиры отдала мошенникам. Покупатель квартиры, в свою очередь, в суде добился признания сделки действительной и подтвердил право владения жильем.

Когда приставы пришли к бывшей собственнице, она облила помещение горючей жидкостью и подожгла. По данным «АГН Москва», после пожара пенсионерку госпитализировали.

В 2024 году певица Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье за 112 млн руб. Позже певица заявила, что совершила фиктивную продажу под влиянием мошенников и что отдала деньги им. Суд сперва вернул певице право собственности, а покупательница лишилась уплаченных денег. Позднее госпожа Лурье отсудила право на квартиру, певица пытается в суде получить компенсацию с мошенников.

Подобные споры в СМИ и соцсетях начали называть «эффектом Долиной», «схемой Долиной», «бабушкиной схемой»: суды аннулируют сделки и возвращают недвижимость продавцу, который утверждает, что действовал под давлением мошенников. Фразы планировали внести в российский словарь неологизмов. Словосочетание «бабушкина схема» стало фразой года в номинации «Экономика и финансы» по версии «Грамоты.ру».