Москвичка устроила пожар в квартире при выселении «по схеме Долиной»
Пенсионерка устроила пожар в квартире на северо-востоке Москвы, когда к ней пришли судебные приставы. Сотрудники ФССП собирались изъять жилье, которое женщина продала несколько лет назад, но отказалась выселяться, сообщает РЕН ТВ.
Пенсионерка продала квартиру в 2022 году за 9,5 млн руб., но жилплощадь так и не освободила. Вскоре под влиянием телефонных мошенников она попыталась поджечь военкомат и была приговорена к двум годам лишения свободы условно, указывает РЕН ТВ. Женщина при этом утверждала, что деньги от продажи квартиры отдала мошенникам. Покупатель квартиры, в свою очередь, в суде добился признания сделки действительной и подтвердил право владения жильем.
Когда приставы пришли к бывшей собственнице, она облила помещение горючей жидкостью и подожгла. По данным «АГН Москва», после пожара пенсионерку госпитализировали.
В 2024 году певица Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье за 112 млн руб. Позже певица заявила, что совершила фиктивную продажу под влиянием мошенников и что отдала деньги им. Суд сперва вернул певице право собственности, а покупательница лишилась уплаченных денег. Позднее госпожа Лурье отсудила право на квартиру, певица пытается в суде получить компенсацию с мошенников.
Подобные споры в СМИ и соцсетях начали называть «эффектом Долиной», «схемой Долиной», «бабушкиной схемой»: суды аннулируют сделки и возвращают недвижимость продавцу, который утверждает, что действовал под давлением мошенников. Фразы планировали внести в российский словарь неологизмов. Словосочетание «бабушкина схема» стало фразой года в номинации «Экономика и финансы» по версии «Грамоты.ру».
Случай с пенсионеркой, устроившей пожар из-за нежелания выселяться из проданной квартиры, схож с ситуацией, которую в СМИ и соцсетях стали называть «схемой Долиной» или «бабушкиной схемой» в 2024 году. Эти выражения появились после того, как певица Лариса Долина продала свою квартиру в июне 2024 года за 112 млн рублей Полине Лурье, но затем заявила, что стала жертвой мошенников и передала им полученные деньги.
Судебный процесс по делу Ларисы Долиной показал, что Верховный суд 16 декабря 2025 года отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей сделку недействительной, и оставил право собственности на квартиру за Полиной Лурье. При этом, Верховный суд счел, что Полина Лурье не могла распознать, что певица продавала квартиру в состоянии заблуждения. Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил выселить Ларису Долину, однако она просила разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, чтобы собрать вещи.
Четыре человека были осуждены за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной, в том числе Дмитрий Леонтьев, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий и Андрей Основа. В июле 2026 года осужденный Дмитрий Леонтьев подписал контракт с Минобороны России, и производство по иску Ларисы Долиной к нему было приостановлено.