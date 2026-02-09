«Бабушкина схема» победила в номинации «Экономика и финансы» по версии «Грамоты.ру»

Выражение «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы» «Слова года». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Грамоты.ру», организующей акцию.

«Бабушкина схема» набрала 1,1 тыс. голосов (44,6% голосов). Выражение означает схему мошенничества, когда аферисты убеждают пожилого человека продать собственность. Позже тот оспаривает сделку через суд и оставляет покупателя без денег и имущества. Второе и третье места в той же категории заняли слова «утильсбор» (за него проголосовали 14,3% респондентов) и «самозапрет» (11,4%).

В отраслевой номинации «Информационные технологии» победило слово «вайбкодинг», набрав 55% голосов. Это подход к программированию, когда человек описывает задачу своими словами, а код пишет искусственный интеллект. Второе место заняло слово «ИИ-пузырь» (20%), а третье — «MAX» (9%). В номинации «Психология» победила аббревиатура СДВГ (60%) — синдром дефицита внимания и гиперактивности. В тройку популярных также вошли словосочетания «нарциссическая травма» (44%) и «когнитивная гибкость» (20%).

В 2025 году появилось подобное «бабушкиной схеме» выражение «схема Долиной», которое описывает ситуацию с продажей квартиры Ларисы Долиной. В 2024 году артистка продала Полине Лурье свою квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Позже певица заявила, что заключила сделку под влиянием мошенников. Суды аннулировали сделку и оставили квартиру за госпожой Долиной, не вернув деньги госпоже Лурье. В декабре 2025 года Верховный суд отменил это решение. Полина Лурье получила ключи от квартиры 19 января.